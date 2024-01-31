إعلان

BBC

جيش الاحتلال: نفذنا ضربات على أهداف عسكرية في سوريا

03:15 م الأربعاء 31 يناير 2024

جيش الاحتلال الاسرائيلي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

تل أبيب - (ا ف ب)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء أن طائراته الحربية نفذت ضربات على بنية تحتية عسكرية للنظام السوري ليلا ردا على إطلاق صواريخ من سوريا.

وقال جيش الاحتلال في بيان "تم الليلة الماضية تحديد عدد من عمليات الإطلاق من سوريا في اتجاه جنوب مرتفعات الجولان".

وأضاف "ردًا على ذلك قصفت طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي بنية تحتية عسكرية تابعة للنظام السوري في منطقة درعا خلال الليل".

ولم يذكر جيش الاحتلال سقوط ضحايا ولا حجم الأضرار الناجمة عن الغارات.

هذا المحتوى من

AFP
جيش الاحتلال الإسرائيلي تل أبيب سوريا إسرائيل

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وكالات الأمم المتحدة تطلق نداء مشتركًا لاستئناف تمويل الأونروا

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

صندوق النقد الدولي: بعثتنا لا تزال تتفاوض مع السلطات المصرية
برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية
المصريون يشترون 57 طن ذهب في 2023.. ورقم قياسي للسبائك والجنيهات
أمطار غزيرة وثلوج.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة