جيش الاحتلال: نفذنا ضربات على أهداف عسكرية في سوريا

تل أبيب - (ا ف ب)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء أن طائراته الحربية نفذت ضربات على بنية تحتية عسكرية للنظام السوري ليلا ردا على إطلاق صواريخ من سوريا.

وقال جيش الاحتلال في بيان "تم الليلة الماضية تحديد عدد من عمليات الإطلاق من سوريا في اتجاه جنوب مرتفعات الجولان".

وأضاف "ردًا على ذلك قصفت طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي بنية تحتية عسكرية تابعة للنظام السوري في منطقة درعا خلال الليل".

ولم يذكر جيش الاحتلال سقوط ضحايا ولا حجم الأضرار الناجمة عن الغارات.