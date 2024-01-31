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BBC

تركيا تعلن تأييدها لشمال قبرص بشأن مهمة قوات حفظ السلام

02:51 م الأربعاء 31 يناير 2024

وزارة الخارجية التركية

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أنقرة - (د ب أ)

أعلنت وزارة الخارجية التركية تأييدها الكامل لبيان وزارة خارجية جمهورية شمال قبرص التركية بشأن قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جزيرة قبرص لعام آخر.

وقالت الخارجية التركية في بيان، نقلته وكالة أنباء "الاناضول" التركية اليوم، إن "مهمة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جزيرة قبرص تم تمديدها مرة أخرى دون الحصول على موافقة الجانب القبرصي التركي، خلافا للممارسات المتبعة في الأمم المتحدة".

وأضافت أن "بعثة الأمم المتحدة تمكنت من مواصلة أنشطتها في إطار النوايا الحسنة لسلطات قبرص التركية"، موضحة أن "هناك حاجة إلى أساس قانوني لمواصلة تلك الأنشطة، والخطوات التي ستتخذها قبرص التركية في هذا الاتجاه تحظى بالدعم الكامل لتركيا".

وكانت جمهورية شمال قبرص التركية، أعربت في وقت سابق أمس الثلاثاء، عن رفضها لقرار مجلس الأمن الدولي الخاص بتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جزيرة قبرص، دون الحصول على موافقتها.

وقالت وزارة خارجية شمال قبرص التركية، إن "مجلس الأمن كرر خطأه مرة أخرى بتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة دون موافقتنا"، مضيفة: "نرفض هذا النهج الذي يتجاهل إرادة ووجود الجانب القبرصي التركي، فالسيادة في شمال قبرص ملك لجمهورية قبرص التركية وشعبها، ومن الضروري أن تمارس بعثة الأمم المتحدة أنشطتها في بلادنا على أساس مشروع".

وفي وقت سابق الثلاثاء، وافق مجلس الأمن الدولي، بالإجماع على قرار تمديد مهمة قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في جزيرة قبرص، لمدة عام.

وزارة الخارجية التركية قوات حفظ السلام تركيا

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