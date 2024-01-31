الأمم المتحدة تدعو إلى مواصلة تمويل الأونروا

نيويورك - (ا ف ب)

حذر رؤساء وكالات إنسانية تابعة للأمم المتحدة في بيان مشترك الأربعاء بأن قطع التمويل عن وكالة "الأونروا" ستكون له "عواقب كارثية" على غزة.

وقال بيان صادر عن اللجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة التي تشمل الشركاء الرئيسيين المعنيين بالشؤون الإنسانية داخل المنظمة وخارجها، إن "سحب التمويل من الأونروا أمر خطير وقد يؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في غزة، مع عواقب إنسانية وحقوقية بعيدة المدى في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي جميع أنحاء المنطقة".

بدورها، قالت منسقة الأمم المتحدة للمساعدات في غزة سيغريد كاس الثلاثاء إنه لا يمكن لأي منظمة أن "تحل مكان" الأونروا موضحة "لا يمكن أي منظمة إطلاقا أن تحل مكان الإمكانية الهائلة ونسيج الأونروا ومعرفتها بسكان غزة".