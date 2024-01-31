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BBC

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 16 فلسطينيًا بينهم امرأتان من الضفة الغربية

12:12 م الأربعاء 31 يناير 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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رام الله - (د ب أ)


اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، 16 فلسطينيًا من الضفة الغربية بينهم امرأتان.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم أن عمليات الاعتقال تركزت في بيت لحم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على رام الله والقدس قلقيلية ونابلس وجنين.

ووفق الوكالة، "رافق حملة الاعتقالات عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، واستخدمت قوات الاحتلال أحد المواطنين كدرع بشري في مخيم قلنديا، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، واعتقال مجموعة من المواطنين كرهائن".

وحسب الوكالة، ترتفع بذلك حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر إلى نحو ستة آلاف و420 حالة، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن".

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