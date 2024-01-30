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BBC

أبو حمزة: لو فتش الاحتلال رمال غزة لن يعود أسراه إلا بقرار من المقاومة

10:11 م الثلاثاء 30 يناير 2024

أبو حمزة الناطق العسكري باسم سرايا القدس

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وكالات

قال المتحدث باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أبو حمزة، إن الاحتلال لو فتش رمال غزة لن يعود أسراه إلا بقرار من المقاومة.

وتابع المتحدث العسكري باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أبو حمزة: "إن أسرى الاحتلال الإسرائيلي لدى المقاومة في قطاع غزة لن يعودوا إلا بقرار منها".

وأشار إلى أن مقاتلي سرايا القدس، تمكنوا خلال معركة طوفان الأقصى من إسقاط عدد كبير من مسيرات العدو على امتداد القطاع.

وأضاف أبو حمزة: "نواصل التصدي لآلة البطش الإسرائيلية في كل محاور القتال، واستهدفنا خطوط الإمداد لجيش الاحتلال شرق جباليا وفي المنطقة الوسطى".

وأكد الناطق العسكري، على أن ما تعلن عنه سرايا القدس من عمليات ليس بهدف رفع المعنويات وتهديدات نتنياهو بمواصلة الحرب لن تجدي نفعا.

وقال: "نقول للعدو وأهالي الأسرى إن أسراكم لن يعودوا إلا بقرار من المقاومة".

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