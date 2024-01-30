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BBC

خطوة غير مسبوقة.. تفاصيل عزل نائب كنيست بعد دعمه دعوى جنوب أفريقيا

08:51 م الثلاثاء 30 يناير 2024

الكنيست الإسرائيلي

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مصراوي

في خطوة غير مسبوقة، صوتت لجنة في الكنيست لعزل العضو عوفر كاسيف، بسبب توقيعه على عريضة لدعم تحرك جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.

وحسب ما نشرته صحيفة جيروزاليم بوست، فإنه سيتم طرح قرار العزل للتصويت في الكنيست بكامل هيئته، حيث يجب أن يصوت 90 عضوًا على الأقل لصالح العزل حتى يصبح نهائيا وطرد عوفر كاسيف من الكنيست. في حالة حدوث ذلك، قد يستأنف كاسيف القرار أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.

وفقا للصحيفة العبرية، فإنه تم تمرير التصويت للمساءلة في اللجنة 14-2، حيث دعم أعضاء الكنيست من أحزاب الائتلاف والمعارضة الخطوة وصوت اثنان من أعضاء الكنيست الإسرائيليين العرب، وهما كلا من أحمد الطيبي ووليد طه.

جاء التصويت في نهاية يومين من النقاش في اللجنة، والذي بدأ بعد أن نجح عضو الكنيست أوديد فورير في تلقي 85 توقيعًا من أعضاء الكنيست، بما في ذلك 10 على الأقل من المعارضة، وهو أمر ضروري لبدء إجراءات العزل.

وفقًا للقانون الأساسي شبه الدستوري: فإن الكنيست، يمكنه عزل أي عضو، إذا دعم من وجهة نظرهم كفاحًا مسلحًا، من قبل دولة معادية أو منظمة تمارس الحرب ضد إسرائيل.

وصوتت اللجنة البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي، الثلاثاء، لصالح عزل النائب عوفر كاسيف، لتأييده دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

وقال الكنيست: "صوتت لجنة الكنيست على قبول الطلب المقدم من النائب أوديد فورير، لتوصية الهيئة العامة للكنيست، بإنهاء عضوية عضو النائب عوفر كاسيف".

وأضاف: "تم إجراء تصويت اللجنة في ختام نقاش ساخن، بدأ الإثنين، واستمر الثلاثاء، وفي التصويت أيد الطلب 14 عضوا، وصوت اثنان ضده".

وتابع: "سيتم الآن إحالة القرار إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه، والذي يتطلب الحصول على أغلبية 90 عضو كنيست للموافقة عليه"، دون تحديد موعد.

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