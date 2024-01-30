مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة: الأونروا هي المنظمة الوحيدة التي تقدم مساعدات للفلسطينيين

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قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس، إنه لا بد من محاسبة أي شخص شارك في هجوم 7 أكتوبر.

وتابعت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة خلال حديثها اليوم الثلاثاء: "لا ينبغي لنا أن ندع ما حدث يطغى على العمل العظيم الذي تقوم به الأونروا، كما نرحب بقرار الأمم المتحدة إجراء تحقيق شامل ومستقل بشأن الأونروا".

وأضافت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: "الأونروا هي المنظمة الوحيدة القادرة على تقديم مساعدات للفلسطينيين، كما أننا تواصلنا مع إسرائيل للحصول على معلومات إضافية بشأن المزاعم ضد الأونروا، وأمريكا تريد رؤية تغييرات جوهرية قبل إمكانية استئناف تمويل الأونروا".

وأشارت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: "الأونروا تلعب دورا حيويا في تقديم مساعدات منقذة للحياة للفلسطينيين، ومن المؤسف أن نرى المعلومات التي أثارت بعض الشكوك حولها، كما أنه لا ينبغي لنا أن نسمح لهذه المعلومات بتقويض الجهود التي تبذلها".

وأوضحت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: "نريد ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني، وسنجتمع مع الأمين العام لاحقا اليوم كجهات مانحة لمناقشة مسار المضي قدما".