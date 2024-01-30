قطر تعلن إحراز تقدم في مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل



وكالات

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن، الثلاثاء، إنه تم إحراز تقدم في مفاوضات تبادل المحتجزين بين حركة "حماس"، وإسرائيل، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأضاف الشيخ محمد بن عبد الرحمن في جلسة نقاشية للمجلس الأطلسي: "نأمل في اغتنام (حماس)، وإسرائيل الفرصة، لوقف الحرب في غزة، وإعادة الأسرى والمحتجزين إلى منازلهم".

وتابع: "تم إحراز تقدم جيد لإرساء الأساس للمضي قدماً.. لا يمكننا أن نقول إن هذا سيجعلنا في حالة أفضل قريباً جداً، ولكننا نأمل أن ننقل هذا الاقتراح إلى حماس، وأن نوصلهم إلى مكان حيث ينخرطون بشكل إيجابي وبناء في العملية.. أعتقد أن ذلك هو السبيل الوحيد لتهدئة الوضع، ونأمل أن يغتنم الطرفان هذه الفرصة لوقف الحرب، وإعادة الأسرى إلى منازلهم".