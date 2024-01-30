بايدن: الولايات المتحدة قررت الرد على هجوم الأردن



مصراوي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه قرر كيف سترد الولايات المتحدة على الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية في الأردن بطائرة مسيرة ونتج عنها مقتل 3 وإصابة أكثر من 40 جندي من القوات الأمريكية.

وفي حديثه أثناء مغادرته البيت الأبيض لجمع التبرعات في فلوريدا، أضاف بايدن "لسنا بحاجة إلى حرب أوسع" في الشرق الأوسط، ولم يذكر بايدن بالتفصيل بالضبط ما قد يكون عليه الإجراء الأمريكي، لكن البيت الأبيض وعد بـ "رد مهم للغاية".

وأعلنت جماعة ميليشيا مدعومة من إيران، مسؤوليتها عن الهجوم على قاعدة عسكرية أمريكية.

ويحاول المسؤولون الأمريكيون تجنب الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.

ويعد الهجوم على القاعدة العسكرية في الأردن هو الأول من نوعه، والذي يقتل فيه جنود أمريكيون ممن يتواجدون في القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط.

ونفت إيران أي تورط لها في الهجوم.

لكن بايدن قال يوم الثلاثاء: "أنا أحملهم [إيران] المسؤولية لأنهم يزودون الأسلحة للأشخاص الذين فعلوا ذلك".

واستهدف الهجوم الليلي قاعدة عسكرية أمريكية تعرف باسم البرج 22 في شمال شرق الأردن.