الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 26.751 شهيدًا

مصراوي

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 26.751 شهيدًا و65.636 جريحًا.

وتابعت الصحة بغزة أن الاحتلال ارتكب 13 مجزرة بالقطاع راح ضحيتها 114 شهيدا و249 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ولفت إلى أن هناك ضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات وقوات الاحتلال تمنع وصول طواقم الإسعاف إليهم.

وفيما سبق قالت وزارة الصحة بغزة، إن الاحتلال يضع 150 كادرًا طبيًا و450 جريحا و3000 نازح في دائرة الاستهداف بسبب حصاره لمجمع ناصر الطبي بخان يونس.

وتابعت الصحة بغزة أن المولدات الكهربائية في مجمع ناصر الطبي ستتوقف عن العمل خلال يومين بسبب نقص الوقود.

وأكدت أن نفاد الطعام عن الطواقم الطبية والمصابين والنازحين في مجمع ناصر الطبي بسبب حصار الاحتلال له.