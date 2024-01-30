وزير الدفاع الإسرائيلي: سنتحرك قريبًا على الحدود مع لبنان

تل أبيب - (بي بي سي)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إنّ جيش الاحتلال الاسرائيلي "سيبدأ قريباً" التحرك على الحدود الشمالية مع لبنان.

وأبلغ جالانت الجنود المتمركزين قرب الحدود مع غزة أنهم سيغادرون المنطقة للانتقال إلى الشمال، وذكر أنّ الجنود الاحتياط سيُسَرَّحون تدريجياً "للاستعداد للعمليات المستقبلية".

وأعلن حزب الله أمس استهداف 12 موقعاً اسرائيلياً، كما نعى اثنين من عناصره.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل قصفاً متبادلاً بين جيش الاحتلال الاسرائيلي وحزب الله.

يُذكر أنّ جيش الاحتلال الاسرائيلي أعلن في وقت سابق إجراء تدريبات عسكرية على الحدود مع لبنان لرفع جاهزيته، في ظل التوتر المستمر وتصعيد حزب الله من وتيرة هجماته في الآونة الأخيرة.