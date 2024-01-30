إعلان

BBC

وزير الدفاع الإسرائيلي: سنتحرك قريبًا على الحدود مع لبنان

01:59 م الثلاثاء 30 يناير 2024

يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

تل أبيب - (بي بي سي)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إنّ جيش الاحتلال الاسرائيلي "سيبدأ قريباً" التحرك على الحدود الشمالية مع لبنان.

وأبلغ جالانت الجنود المتمركزين قرب الحدود مع غزة أنهم سيغادرون المنطقة للانتقال إلى الشمال، وذكر أنّ الجنود الاحتياط سيُسَرَّحون تدريجياً "للاستعداد للعمليات المستقبلية".

وأعلن حزب الله أمس استهداف 12 موقعاً اسرائيلياً، كما نعى اثنين من عناصره.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل قصفاً متبادلاً بين جيش الاحتلال الاسرائيلي وحزب الله.

يُذكر أنّ جيش الاحتلال الاسرائيلي أعلن في وقت سابق إجراء تدريبات عسكرية على الحدود مع لبنان لرفع جاهزيته، في ظل التوتر المستمر وتصعيد حزب الله من وتيرة هجماته في الآونة الأخيرة.

هذا المحتوى من

BBC
يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي الحدود مع لبنان غزة حزب الله جيش الاحتلال الاسرائيلي طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إسماعيل هنية: حماس تلقت دعوة لوقف إطلاق النار في غزة

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* الدولار وصل إلى 62 جنيها.. الجنيه ينخفض لمستوى قياسي في العقود الآجلة
* وزير الرياضة يحسم مصير اتحاد الكرة بشكل نهائي
* لماذا قد لا يحتاج البنك المركزي لرفع كبير للفائدة في حالة خفض الجنيه؟