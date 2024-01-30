حزب الله ينفي "كف يد" ميقاتي وبري عن ملف التفاوض حول الحدود البرية مع إسرائيل

بيروت - (د ب أ)

نفت العلاقات الإعلامية في حزب الله اللبناني ما تردد عن "كف يد" رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن التفاوض الفعلي في ملف الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل.

وقالت العلاقات الإعلامية في الحزب، في بيان صحفي اليوم: "نشرت صحيفة نداء الوطن اليوم خبرًا ملفقًا ومسيئًا حول ما أسمته ملف التفاوض غير المباشر حول الحدود البريّة بين لبنان وفلسطين المحتلّة".

وأضافت " إنّ التفاوض غير المباشر هو حصرًا بيد الدولة اللبنانيّة، وبالتالي إن ما ورد في الخبر المذكور شكلًا ومضمونًا مجافٍ للحقيقة كليًا وعارٍ من الصحة جملةً وتفصيلًا".

وكانت صحيفة "نداء الوطن" ذكرت في عددها الصادر اليوم نقلا مصادر دبلوماسية أنّ "الولايات المتحدة تبلّغت عبر قنوات الاتصال مع بيروت أن "حزب الله"، اتخذ قراراً جديداً يتصل بالمفاوضات غير المباشرة بين لبنان واسرائيل حول الحدود البرية بين البلدين، ويقضي بـ"كف يد" رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن التفاوض الفعلي في ملف الحدود نيابة عن "حزب الله"