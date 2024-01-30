حماس: نقدر دور مصر المتطابق مع موقف الشعب الفلسطيني

مصراوي

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس إسماعيل هنية: تسلمنا المقترح الذي تم تداوله باجتماع باريس وندرسه لتقديم الرد عليه.

وأضاف هنية خلال مؤتمر صحفي، "ردنا على المقترح سيكون على قاعدة أن الأولوية وقف العدوان على غزة وسحب قوات الاحتلال خارج القطاع".

ولفت إلى أن حماس منفتحة على مناقشة أي أفكار جدية شرط أن تفضي إلى وقف شامل للعدوان وتأمين إيواء النازحين.

وأكد هنية أن الحركة الفلسطينية منفتحة على مناقشة أي مبادرات تقضي بإعادة الإعمار وإنجاز عملية تبادل جدية للأسرى تضمن حرية أسرانا.

كما قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، نقدر دور مصر المتطابق مع موقف شعبنا ومقاومته برفض وجود الاحتلال على حدودنا مع مصر وإفشال خطط التهجير.

وثمن دور الأشقاء في مصر وقطر للتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار مستدام في غزة على طريق إنهاء العدوان.

وأوضح أن الحركة تلقت دعوة لزيارة مصر لبحث اتفاق الإطار الصادر عن اجتماع باريس ومتطلبات تنفيذه بما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني.

واستنكر هنية، الاعتداءات التي يتعرض لها الأشقاء في لبنان واليمن وسوريا والعراق والتهديدات المتواصلة لإيران.