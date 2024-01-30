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BBC

تشييع 3 فلسطينيين استشهدوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين

11:57 ص الثلاثاء 30 يناير 2024
  • عرض 3 صورة
    تشييع 3 فلسطينيين استشهدوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين
  • عرض 3 صورة
    تشييع 3 فلسطينيين استشهدوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين
  • عرض 3 صورة
    تشييع 3 فلسطينيين استشهدوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين
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غزة - (بي بي سي)

قالت مصادر طبية فلسطينية إن قوة خاصة إسرائيلية قتلت صباح اليوم 3 فلسطينيين داخل مستشفى ابن سينا في مدينة جنين.

وذكرت المصادر أن الشبان الثلاثة استشهدوا بعد اقتحام القوة الخاصة الطابق الثالث من المستشفى بملابس مدنيّة واستخدمت أسلحة مزودة بكواتم للصوت.

والشبان الثلاثة هم الشقيقان محمد وباسل الغزاوي ومحمد جلامنة. وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الشبان الثلاثة ينتمون إلى "خلية إرهابية" تابعة لحماس، وتعد هذه العملية هي الأولى من نوعها منذ سنوات.

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