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BBC

مجلس الأمن يعقد اليوم جلسة "مشاورات مغلقة" بشأن الوضع في غزة

11:36 ص الثلاثاء 30 يناير 2024

مجلس الأمن

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نيويورك - (بي بي سي)

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة "مشاورات مغلقة" بشأن الوضع في غزة والشرق الأوسط.

وستقدم كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ، إحاطة لأعضاء مجلس الأمن حول الوضع الإنساني في قطاع غزة.

كما يعقد المجلس الأربعاء، جلسة لبحث الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لإسرائيل من أجل منع وقوع "إبادة جماعية" في قطاع غزة، بناء على طلب الجزائر.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قد طالبت مجلس الأمن "بتحمل مسؤولياته في إلزام إسرائيل تنفيذ قرار العدل الدولية".

وأكدت الوزارة في بيان لها، الثلاثاء، أن "إسرائيل تتصرف وترتكب المزيد من المجازر بحق المدنيين، وتمنع إدخال المساعدات وكأن قرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة غير موجودة على الإطلاق".

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BBC
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