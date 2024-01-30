لتسريبه محتوى برقية دبلوماسية.. محكمة باكستانية تقضي بسجن عمران خان 10 سنوات

إسلام أباد - (د ب أ)

قضت محكمة باكستانية اليوم الثلاثاء، بالسجن عشر سنوات بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان، لإدانته بتسريب محتوى برقية دبلوماسية سرية.

وأدان قاضي المحكمة الخاصة، أبو الحسنات ذو القرنين، خان ووزير خارجيته السابق شاه محمود قرشي بعد عدة جلسات استماع عقدت في السجن.

وأكد متحدث باسم حزب حركة "الإنصاف الباكستانية" الذي ينتمي إليه خان: "حكم على الاثنين بالسجن لمدة 10 سنوات".

ودفع كل من السياسيين ببراءته عندما تم توجيه اتهامات إليهما في أكتوبر الماضي بالكشف عن سر من أسرار الدولة في تجمع عام.

وقال رئيس الحزب المحامي جوهر خان: "سنطعن في إجراءات المحكمة اليوم أمام المحكمة العليا" ، وأوصى أنصار الحزب بالتزام الهدوء.

وجاء قرار المحكمة قبل أسابيع من الانتخابات الوطنية، وقد أطيح بحزب خان إلى خارج السباق ويواجه قادته قيودا مشددة.

ويواجه عمران خان، النجم الرياضي السابق البالغ من العمر 70 عامًا سلسلة من الاتهامات منذ إقالته من منصب رئيس الوزراء في تصويت برلماني بحجب الثقة العام الماضي.

وقبل أسابيع من الإطاحة به في أبريل 2022 ، ادعى خان أن الولايات المتحدة دبرت مؤامرة مع خصومه للإطاحة به لقربه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ولوح خان بورقة أمام تجمع عام في إسلام أباد زاعما أنها برقية أرسلها السفير الباكستاني في الولايات المتحدة تمثل دليلا على مؤامرة الإطاحة به.