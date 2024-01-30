إيران لدى الأمم المتحدة: لسنا مسؤولين عن إجراءات أي فرد أو مجموعة في المنطقة

نيويورك - (د ب أ)

أكد سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، في رسالة لرئيس مجلس الأمن الدولي، أن طهران ليست مسؤولة عن إجراءات أي فرد أو مجموعة في المنطقة.

وقال إيرواني، أمس الاثنين، بالتوقيت المحلي، في رسالة إلى سفير فرنسا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، "هذه المراسلات هي رد على الرسالة المؤرخة 26 يناير الجاري التي أعدتها الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، والتي تتضمن إشارات غير مبررة ولا أساس لها من الصحة تدعي أن مجموعات شبه عسكرية تابعة للقوات المسلحة الإيرانية متورطة في إجراءات ضد أفراد ومنشآت أمريكية في العراق وسوريا"، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وأضاف إيرواني أن "إيران ترفض بشكل قاطع مثل هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة. وكما أكدنا سابقا، لا توجد أي مجموعة تابعة للقوات المسلحة الإيرانية، سواء في العراق أو سوريا أو أي مكان آخر، تخضع للسيطرة المباشرة او غير المباشرة لجمهورية إيران الإسلامية أو تعمل بالنيابة عنها. لذلك فإن إيران ليست مسؤولة عن إجراءات أي فرد أو مجموعة في المنطقة."

وقال إيرواني "علاوة على ذلك، فإن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة في سوريا والعراق غير قانونية وتنتهك القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة."

وفي الختام، طلب مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة من الرئيس الدوري لمجلس الأمن تسجيل هذه الرسالة كوثيقة من وثائق مجلس الأمن وإتاحتها للأعضاء.