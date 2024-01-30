الإمارات ترفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي في سوريا

دمشق - (د ب أ)

وصل إلى دمشق، أمس الإثنين، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة حسن أحمد الشحي، ليكون بذلك أول سفير لبلاده في سوريا منذ عام 2011.

وذكرت صحيفة "الوطن"السورية عبر حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم الثلاثاء أن الشحي، سيترأس البعثة الدبلوماسية الإماراتية بعد نحو 13 عاماً من شغور هذا المنصب، حيث كان يتولاه منذ إعادة افتتاح السفارة في دمشق القائم بالأعمال المستشار عبد الحكيم النعيمي.

ووفق الصحيفة، "شغل الشحي منصب سفير الإمارات في العراق منذ عام 2015، وقبلها سفيراً لبلاده في السودان، وفي ديسمبر 2018 أعادت دولة الإمارات العربية المتحدة فتح سفارتها في دمشق بعد سبع سنوات من قطع العلاقات بين البلدين.

وفي مارس الماضي، قام الرئيس بشار الأسد وعقيلته السيدة أسماء، بزيارة رسمية لدولة الإمارات، حيث أجرى والرئيس محمد بن زايد آل نهيان، مباحثات رسمية تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بما يعكس عمق الروابط التاريخية بين الشعبين السوري والإماراتي