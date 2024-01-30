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BBC

الاحتلال يغتال 3 فلسطينيين داخل مستشفى في جنين بالضفة

10:04 ص الثلاثاء 30 يناير 2024

الاحتلال الإسرائيلي

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بي بي سي

أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، ما وصفه بـ "تصفية خلية مخربي حماس مسلحة اختبأت داخل مستشفى ابن سينا في مدينة جنين"، في عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، فجر اليوم الثلاثاء.

وذكر أدرعي أن الخلية "خططت لتنفيذ عملية تخريبية في المدى الزمني الوشيك"، وأنهم اتخذوا من مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، مخبئاً لهم منذ فترة طويلة.

وأكد أدرعي في منشور له على منصة إكس أنه تم "تحييد محمد جلامنة ناشط عسكري في حماس، ومحمد غزاوي الناشط في كتيبة جنين، وشقيقه باسل الناشط في الجهاد الإسلامي"، مشيراً إلى أن العملية تمت داخل مستشفى ابن سينا في مدينة جنين.

واعتقلت قوات إسرائيلية شابين في مخيم العروب شمال الخليل، فجر اليوم، وسط اندلاع مواجهات. كما اعتقلت ثلاثة شبان من بلدتي عزون والنبي الياس شرق قلقيلية، وفق وكالة الانباء الفلسطينية (وفا).

وأفادت مصادر أمنية لوكالة وفا، أن قوة إسرائيلية، اعتقلت 3 شبان من مدينة نابلس، كما داهمت منزلاً في بلدة سنجل شمال رام الله، "وحولته إلى ثكنة عسكرية، دون أن تنفذ أي اعتقالات"، وأفادت وكالة وفا أنه هذه هي المرة الثالثة الذي تداهم فيها القوات الإسرائيلية المنزل نفسه خلال أقل من شهر.

ونفذت قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحاماً لمخيمي نور شمس وطولكرم، وحظرت التجوال فيهما، ودمرت أجزاءً من البنية التحتية وخطوط المياه والكهرباء، وفق الوكالة.

واستجوبت قوات الاحتلال الإسرائيلية عدداً من الفلسطينيين في مخيم نور شمس، بعد تفتيش منازلهم، وسط إطلاق نار وانفجارات في المنطقة، وهدمت جرافات إسرائيلية محلاً على مدخل المخيم الرئيسي، حسب ما نقلت وفا.

كما اندلعت مواجهات عنيفة عند مدخل مخيم طولكرم، "ورافق الاقتحام تشويش على شبكة الانترنت" وفق الوكالة، وعطلت عمل سيارات الإسعاف، وانسحبت القوات بعد عملية استمرت 8 ساعات.

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BBC
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