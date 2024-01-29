بايدن: سنحاسب كل المسؤولين عن هجوم الأردن في الوقت الذي نختاره

مصراوي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إننا سوف نحاسب كل المسؤولين عن هجوم شمال الأردن في الوقت الذي نختاره وبالطريقة التي نحددها.

كان البيت الأبيض، قال إن الرئيس الأمريكي جو بايدن اجتمع بفريقه للأمن القومي لبحث تطورات الهجوم على القوات الأمريكية في شمال شرق الأردن.

وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاجون، إنه يتم الآن تقييم ما جرى أمس، موضحة أن هناك مؤشرات على سلوك نمطي لحزب الله.

وأضافت نائبة المتحدث، أننا نعلم أن إيران تمول وتدرب وتسلح مجموعات مثل حزب الله والحوثيين، مشيرة إلى عدم معرفة نقطة انطلاق الهجوم في شمال شرق الأردن.

وتابعت، أن الرد على الهجوم سوف يكون في وقته المناسب، وننتظر قرار الرئيس، مشيرة إلى أن جماعات مرتبطة بإيران هي على الأرجح من نفذت الهجوم.

واختتمت نائبة المتحدث باسم البنتاجون، أننا سوف نواصل دعم إسرائيل في حربها ضد حماس.