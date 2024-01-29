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BBC

جيش الاحتلال يزعم أن خانيونس عاصمة حماس في جنوب غزة

09:05 م الإثنين 29 يناير 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي أرشيفية

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مصراوي

قال دانيال هاجاري المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن خان يونس تشكل عاصمة لحماس في جنوب قطاع غزة.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال، خلال مؤتمر صحفي، أن قوات الاحتلال تمكنت من تفكيك أطر عسكرية لحماس واغتالت أكثر من ألفي مقاتل.

وادعى المتحدث العسكري الإسرائيلي، أن قوات الاحتلال تقاتل فوق الأرض وتحتها واعتقلت 300 متهم بالإرهاب وهم يقدمون معلومات مهمة.

كما زعم أنهم فككوا لواءين لحماس في منطقة خان يونس وقضينا على نحو ألفي مخرب، فضلًا عن ادعائه أن سلاح الجو نفذ غارات على مواقع ومعاقل حماس في خان يونس.

ولفت إلى أن نحو 100 ألف فلسطيني نزحوا من غرب خان يونس إلى المناطق التي زعم الاحتلال أنها آمنة.

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