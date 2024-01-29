عقوبات أمريكية وبريطانية ضد إيرانيين استهدفوا منشقين ومعارضين

مصراوي

قالت وزارة الخزانة الأمريكية الإثنين إنّ الولايات المتحدة وبريطانيا تتخذان إجراءات مشتركة ضد الأفراد الذين استهدفوا المنشقين الإيرانيين ونشطاء المعارضة باغتيالهم بتوجيه من إيران.

وفرضت بريطانيا عقوبات على "7 أفراد وكيان واحد مرتبطين بإيران لتورطهم المزعوم في أنشطة عدائية".

وقالت الحكومة البريطانية إن العقوبات فرضت على أعضاء في الحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك أحد القيادات لتورطهم في "أنشطة عدائية" من قبل الحكومة الإيرانية، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

وأضافت الحكومة البريطانية أن النشاط تضمن التهديد أو التخطيط أو تنفيذ هجمات، بما في ذلك الاغتيالات، في دول أخرى غير إيران، بما في ذلك المملكة المتحدة.

المسؤولون الإيرانيون الخاضعون للعقوبات هم أعضاء في الوحدة 840 التابعة للحرس الثوري، والتي قال تحقيق أجرته قناة ITV في بريطانيا إنها متورطة في مؤامرات لاغتيال مذيعين تلفزيونيين من قناة إيران الدولية الإخبارية في المملكة المتحدة.