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BBC

إعلام سوري: مقتل عدد من المستشارين الإيرانيين في هجوم إسرائيلي بدمشق

07:39 م الإثنين 29 يناير 2024

قصف إسرائيلي جنوب دمشق

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مصراوي
نقلت وكالة رويترز للأنباء عن وسائل إعلام سورية قولها، إن عدد من المستشارين الإيرانيين ومدنيين قتلوا في هجوم إسرائيلي جنوبي دمشق.

وفيما سبق قالت وسائل إعلام سورية إن 4 قتلى سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف مزرعة بمحيط منطقة السيدة زينب في دمشق.

وأشارت إلى أن اعتداء إسرائيليا بـ3 صواريخ استهدف مزرعة في محيط منطقة السيدة زينب وأن الدفاعات الجوية تصدت لما وصفته بـ"العدوان".

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن الهجوم على منطقة السيدة زينب استهدف "مقرا استشاريا إيرانيا"، وأن تقارير أولية تشير إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

الاحتلال الإسرائيلي دمشق سوريا إيران

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