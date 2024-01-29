إعلام عبري: وزير دفاع الاحتلال يرفض إعادة بناء مستوطنات داخل غزة

مصراوي

نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، أن وزير الدفاع جالانت صرح أنه لن يسمح بإعادة بناء مستوطنات داخل قطاع غزة.

وأضاف الموقع نقلا عن المسؤولين الأمريكيين، أن وزير الدفاع شدد على أن المنطقة العازلة في غزة ستكون مؤقتة ولأغراض أمنية فقط.

كانت صحيفة إسرائيل هيوم نقلت عن وزير المالية الإسرائيلي، قوله، إن من يدعي بإمكانية إعادة جميع الاسرى في صفقة فهو يكذب.

كانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قالت الاثنين، إن إطلاق سراح من تحتجزهم سيتطلب تنفيذ إنهاء مضمون للحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة وسحب جميع قوات الاجتياح في إعادة تأكيد لموقفها بعد أن عقدت إسرائيل اجتماعا مع وسطاء قطريين ومصريين.

وقال سامي أبو زهري رئيس الدائرة السياسية لحماس في الخارج "نجاح لقاء باريس مرهون بمدى استجابة الاحتلال لوقف العدوان الشامل على غزة".