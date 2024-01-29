سرايا القدس: فجرنا دبابة للاحتلال في خان يونس بغزة

مصراوي

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تفجير دبابة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعبوة "ثاقب - برميلية" في محيط مسجد حسن سلامة غربي خان يونس.

وقالت سرايا القدس، إنه تم قصف تجمعات لجنود وآليات لجيش الاحتلال بقذائف الهاون في محاور التقدم وسط وغرب مدينة خان يونس.

كان وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، قال اليوم الأحد، إن هناك ثمنا يدفعونه وهذا جزء من الحرب، مؤكدا أن الجيش لن يتوقف.

وزعم جالانت أن قوات الاحتلال قتلت آلاف المقاومين في غزة وأن هناك آلاف استسلموا في القطاع، موضحا أن عليهم القضاء على حماس.

وأشار جالانت إلى أن هناك نتيجة واحدة لهذه الحرب وهي تقويض القدرات العسكرية لحماس، مشددا على أن الجيش لن يتخلى عن الأسرى، لافتا إلى أن عمليته العسكرية في غزة تجبرهم على التفاوض.