استشهاد 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

رام الله - (د ب أ)

استشهد خمسة فلسطينيين اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بمناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة "معا" للأنباء الفلسطينية اليوم أن شابًا يبلغ من العمر 21 عامًا من بلدة اليامون في جنين قُتل متأثرا بإصابته برصاص القوات الإسرائيلية في البطن، وذلك بعد محاولات حثيثة لإسعافه في مركز الهدف الطبي.

وأشارت إلى "استشهاد شاب متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال المواجهات المندلعة في بلدة سلواد برام الله"، لافتة إلى أن فتى في 16 عامًا استشهد برصاص الاحتلال إسرائيلي في بلدة تقوع جنوب بيت لحم.

وكشفت الوكالة عن مقتل شابين وإصابة أخرين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه لمدينة دورا جنوب الخليل.

ووفق الوكالة ،"يرتفع بذلك عدد القتلى الفلسطينيين في الضفة إلى 378 منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي".