السعودية تؤكد أهمية استمرار "الأونروا" في أداء مهامها بما يضمن توفير متطلبات الفلسطينيين

الرياض - (د ب أ)

حثت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، كافة الداعمين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى الاضطلاع بدورهم الداعم للمهام الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين داخل قطاع غزة المحاصر.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان صحفي اليوم، إن المملكة العربية السعودية تتابع عن كثب التداعيات الدولية حيال عددٍ من موظفي "الأونروا"، مشددةً" على أهمية تعزيز إجراءات المراجعة والتحقيق في تلك الادعاءات، للخروج بالحقائق المقرونة بالدلائل، خاصةً في ظل ما يقدمه العاملون في الوكالة من تضحيات إنسانية تسببت في مقتل العديد منهم وإصابة آخرين، جراء القصف الإسرائيلي العشوائي على دور الإغاثة في قطاع غزة ومحيطها.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية "أهمية استمرار الوكالة في أداء مهامها بما يضمن توفير المتطلبات الأساسية للفلسطينيين، للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي تشهدها فلسطين المحتلة".

وجددت المملكة" قلقها البالغ إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر جرّاء الانتهاكات الصارخة لقوات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".