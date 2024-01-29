إصابة جندي إسرائيلي إثر هجوم في حيفا

تل أبيب - (د ب أ)

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جنديًا أُصيب بجراح خطيرة، اليوم الاثنين، عندما قام سائق بصدمه عمدا على ما يبدو بسيارته بالقرب من قاعدة بحرية في مدينة حيفا الإسرائيلية الساحلية.

وقالت الشرطة إنه تم "تحييد" المهاجم ويجري التحقيق في الحادث. وذكرت تقارير إعلامية أنه تم قتل المهاجم.

وأظهرت لقطات من مكان الحادث المهاجم المشتبه به وهو ملقى على الأرض وبجانبه بلطة.

وقبل اسبوعين قُتلت امرأة مسنة في هجوم مماثل في رعنانا قرب تل ابيب. وأصيب عدد آخر من الأشخاص عندما صدمهم فلسطينيان مشتبه بهما بسيارتين مسروقتين. كما أصيب أيضا عدد من الأشخاص بطعنات.