نائب حاكم تاكساس يلمح لاحتمالية اندلاع حرب أهلية بسبب أزمة الحدود

(مصراوي)

لا يزال التوتر بين الوحدات الفيدرالية ووحدات الولاية في تكساس قائمًا بعد أن حققت إدارة الرئيس جو بايدن فوزًا كبيرًا على حاكم تكساس جريج أبوت يوم الاثنين بعد أن قضت المحكمة العليا بأغلبية 5 أصوات مقابل 4 بالسماح بالإزالة المؤقتة للأسلاك الشائكة على طول الحدود الجنوبية أثناء التقاضي بشأن هذه القضية.

وأثار قرار المحكمة العليا غضب الجمهوريين الذين يؤيدون الإجراءات التي اتخذها أبوت وإدارته لمكافحة الهجرة غير الشرعية في الولاية. وتصاعدت التوترات بشأن هذه الإجراءات مع إثارة الحكومة الفيدرالية مخاوف بيئية وإنسانية بشأن الردع.

وفي الوقت نفسه، تمسك أبوت وإدارته بموقفهم المتمثل في مواصلة سياسة الأسلاك الشائكة حيث يدعي الحاكم الجمهوري أن تكساس لديها حق دستوري في الدفاع عن النفس وأن ولايته تتصرف بناءً على تلك السلطة، بالإضافة إلى قانون الولاية، من أجل تأمين حدودها باستخدام الأسلاك الشائكة.

وفي مقابلة على قناة "فوكس نيوز صنداي مورنينج فيوتشرز"، قال نائب حاكم تكساس دان باتريك، إن تكساس لا تريد مواجهة مع إدارة بايدن. ومع ذلك، عندما سأل عما إذا كان هذا الوضع سيتحول إلى حرب أهلية، رد باتريك بالتأكيد على أن تكساس لها حق دستوري.