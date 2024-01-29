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BBC

"المقاومة الإسلامية" في العراق تقصف بالطيران المسير هدفا عسكريا إسرائيليا

01:31 م الإثنين 29 يناير 2024

المقاومة الإسلامية في العراق

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بغداد - (د ب أ)

أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق، اليوم الاثنين، أنها قصفت بالطيران المسيّر هدفاً عسكرياً إسرائيليا .

وذكرت "المقاومة الإسلامية"، في بيان صحفي :"استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم بواسطة الطيران المسيّر هدفاً عسكرياً صهيونياً في اراضينا المحتلة في فلسطين ".

وأكدت " الاستمرار في دكّ معاقل الأعداء".

المقاومة الإسلامية إسرائيل المدنيين الفلسطينيين

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