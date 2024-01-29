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BBC

النمسا تعلق تمويلها للأونروا

01:24 م الإثنين 29 يناير 2024

وزارة الخارجية النمساوية

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فيينا - (بي بي سي)

قالت وزارة الخارجية النمساوية، الاثنين، إن النمسا ستعلق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التابعة للأمم المتحدة، بسبب اتهامات إسرائيلية حول تورط بعض موظفيها في هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وقالت الوزارة في بيان "ندعو الأونروا والأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق شامل وسريع وكامل في هذه المزاعم".

وردت الأونروا، في وقت سابق، على الاتهامات الإسرائيلية بطرد الموظفين المتهمين ووعدت بإجراء تحقيق شامل واتخاذ إجراءات قانونية إذا ثبتت مشاركتهم.

وبذلك تنضم النمسا إلى بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة وأستراليا وكندا ودول أخرى في وقف التمويل لوكالة الإغاثة، وهي مصدر مهم لدعم سكان غزة.

هذا المحتوى من

BBC
وزارة الخارجية النمساوية اللاجئين الفلسطينيين إسرائيل الأمم المتحدة

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