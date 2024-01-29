صاحبة كلمة "ولّعت".. استشهاد المقاوم الفلسطيني عاهد أبو ستة

وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي نبأ استشهاد صاحبة الكلمة الشهيرة "ولعت" الذي تم تداولها خلال مقطع فيديو بثته كتائب القسام لاستهداف إحدى دبابات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة.

وقال ناشطون، على مواقع التواصل الاجتماعي إن الشاب الفلسطيني عاهد عدنان أبو ستة، وهو صاحب كلمة "ولعت" التي نطق بها بعد استهدافه دبابة للاحتلال الإسرائيلي وقفز فرحًا لاحتراقها، استشهد.

ونقلت قناة الجزيرة عن مصادر محلية فلسطينية إن أبو ستة استشهد بعد قصف الاحتلال مجموعة من الأهالي قرب مسجد فلسطين بمعسكر خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وكتب الكاتب والشاعر الفلسطيني جهاد الترباني عبر حسابه على منصة إكس: "بقلوب مؤمنة ورؤوس شامخة أزف إليكم خبر استشهاد ابن خالي المقاوم البطل عاهد عدنان أبو ستة صاحب مقولة ولعت أثناء مقاومته لجيش الغزاة الصهاينة".

بقلوب مؤمنة ورؤوس شامخة أزف إليكم خبر استشهاد ابن خالي المقاوم البطل عاهد عدنان أبو ستة صاحب مقولة #ولعت أثناء مقاومته لجيش الغزاة الصهاينة.

دعواتكم له يا غاليين بالفردوس الأعلى🤲

والحمد لله الذي شرفنا بالدفاع عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ✌️🇵🇸 pic.twitter.com/gX68NTyUTR — J. Al-Turbani جهاد الترباني (@alturbani) January 28, 2024

ومنذ انتشار فيديو "ولعت" أصبحت الكلمة ملازمة لمؤيدي القسام في مختلف الدول خاصة في فلسطين، حيث يعبرون بها عن فرحتهم بمشاهد احتراق آليات قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تبثها كتائب القسام والفصائل الفلسطينية الأخرى.