إيران تنفذ حكم الاعدام بحق 4 بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

طهران - (د ب أ)

نفذت إيران حكم الاعدام بحق أربعة أشخاص اتهموا بالعمل لصالح جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي (الموساد)، من أجل التخطيط لشن هجوم على منشأة عسكرية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية.

وأضافت وكالة "ميزان" أن المجموعة تلقت تدريبا في الخارج على أيدي الموساد الإسرائيلي، ودخلت إيران عبر كردستان العراق، وخططت لقصف موقع وزارة الدفاع في محافظة أصفهان بوسط البلاد، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" للانباء، اليوم الاثنين.

وتم رفض استئناف ضد حكم الإعدام الصادر بحق الاربعة.