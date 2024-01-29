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لضبط الأنظمة المضادة للمسيرات.. روسيا توقف تشغيل شبكات الجيل الرابع ليلاً

10:22 ص الإثنين 29 يناير 2024

روسيا

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موسكو - (د ب أ)

ذكرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، نقلا عن مصادر مطلعة لم تكشف عن هويتها، أن وزارة التنمية الرقمية الروسية أمرت بإغلاق شبكات الجيل الرابع في المنطقة الشمالية الغربية في روسيا ليلا حتى تتمكن وكالات إنفاذ القانون من تنفيذ أعمالها، بما في ذلك ضبط الأنظمة المضادة للطائرات المسيرة.

وأعلنت سلطات مناطق لينينجراد ونوفجورود وبسكوف أنه سيتم إيقاف تشغيل شبكات الجيل الرابع ليلا حتى 30 يناير الجاري، حسبما ذكرت بلومبرج للأنباء.

وقالت حكومة منطقة فورونيج في وسط روسيا، لصحيفة كوميرسانت، أن أعمالا مماثلة تجري هناك أيضًا، "وأنها مخطط لها على المستوى الاتحادي".

وقال مسؤولون روس، في 22 يناير الجاري، إن هجوما بمسيرة استهدف ميناء أوست-لوجا المطل على بحر البلطيق تسبب في نشوب حريق في محطة تابعة لشركة "نوفاتيك" الروسية الرئيسية لإنتاج الغاز الطبيعي.

روسيا شبكات الجيل الرابع وزارة التنمية الرقمية الروسية إغلاق شبكات الجيل الرابع الأنظمة المضادة للطائرات المسيرة

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