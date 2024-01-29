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BBC

مسؤول أردني: طلبنا من أمريكا سابقًا تزويدنا بأنظمة دفاعية من طراز "باتريوت"

12:14 ص الإثنين 29 يناير 2024

أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية باتريوت

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مصراوي

نقلت صحيفة "رويترز" البريطانية عن مصدر أمني أردني رفيع، اليوم الأحد، قوله إن الأردن نبّه واشنطن مؤخرا إلى الحاجة لتعزيز الدفاعات ضد مليشيات تدعمها إيران.

وأشار المسؤول الأمني، إلى أن الأردن طلب في الآونة الأخيرة إرسال دعم ومعدات أمريكية أكثر تقدما من بينها إرسال أنظمة دفاع جوي من طراز "باتريوت" من واشنطن.

وكان المتحدث باسم الحكومة الأردنية مهند مبيضين، أوضح أن الوجود الأمريكي بالقرب من الحدود الأردنية يأتي في سياق اتفاقية التعاون بين البلدين.

وكانت "واشنطن بوست" الأمريكية نقلت عن مسؤول بالبنتاجون، تصريحات يشير فيها إلى أن الدفاع الأمريكية تحاول تحديد سبب فشل الدفاع الجوي في قاعدة "البرج 22" في اعتراض المسيرة.

ولفت إلى أن القوات الأمريكية بقاعدة البرج 22 تقدم مشورة ومساعدة لنظرائها في الأردن.

الدفاع الجوي باتريوت الأردن هجوم الأردن

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