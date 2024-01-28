مسؤول أمريكي: جاري وضع خيارات الرد على هجوم الأردن

مصراوي

نقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مسؤول أمريكي، اليوم الأحد، قوله إنه يجري الآن وضع خيارات الرد على الهجوم الذي أدى إلى مقتل 3 جنود أمريكيين في الأردن.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أكد، أن الولايات المتحدة سوف ترد في الزمان والمكان المناسبين على الهجوم على قواتها في الأردن.

سبق وأن نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مسؤولين، تصريحات يشيرون فيها إلى مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة نحو 34 في هجوم على موقع للقوات الأمريكية على حدود الأردن وسوريا.

وأوضح المسؤولون أن هذه أول مرة يقتل فيها جنود أمريكيون في هجمات على مصالح أمريكية منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي.

من جهتها أكدت القيادة الوسطى التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، مقتل ٣ جنود وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة في شمال شرق الأردن.

وأشارت البنتاجون إلى أن ما تعرضت له قواتها في الأردن تصعيد خطير.