سيناتور أمريكي: فقدت الثقة في فريق بايدن لردع إيران منذ فترة طويلة

مصراوي

قال السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي جراهام، اليوم الأحد، إن جهود وزير الدفاع لويد أوستن لردع العدوان ضد القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط فشلت فشلا ذريعا؛ إذ تعرضوا لأكثر من 100 هجوم.

وأكد جراهام أنه فقد الثقة في فريق الرئيس الأمريكي جو بايدن لردع إيران منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أنهم إذا لم يغيروا سياساتهم فإن المزيد من القوات الأمريكية سيدفعون الثمن.

وطالب جراهام إدارة بايدن بضرب أهداف داخل إيران انتقاما لمقتل الجنود الأمريكيين وأيضا للردع، مشددا على أن الشيء الوحيد الذي يفهمه النظام الإيراني هو القوة.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مسؤولين، تصريحات يشيرون فيها إلى مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة نحو 24 في هجوم على موقع للقوات الأمريكية على حدود الأردن وسوريا.

وأوضح المسؤولون أن هذه أول مرة يقتل فيها جنود أمريكيون في هجمات على مصالح أمريكية منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي.

من جهتها أكدت القيادة الوسطى التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، مقتل ٣ جنود وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة في شمال شرق الأردن.

وأشارت البنتاجون إلى أن ما تعرضت له قواتها في الأردن تصعيد خطير.