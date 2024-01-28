مسؤولون أمريكيون: الهجوم بالأردن أسفر عن أكثر من 30 مصابًا بين قواتنا

مصراوي

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين، اليوم الأحد، تصريحات يشيرون فيها إلى أن عدد الجنود الذين أصيبوا في الهجوم على القوات الأمريكية بالأردن يبلغ الآن أكثر من 30 ومن المرجح أن يرتفع.

وأوضح المسؤولون أن الطائرة المسيرة التي استهدفت القوات الأمريكية سقطت بالقرب من أماكن سكنية في القاعدة.

وقال مسؤول عسكري في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن المسيرة التي استهدفت القاعدة الأمريكية ضربت أماكن المعيشة، موضحا أن الهجوم تسبب في إصابات تتراوح بين جروح وكدمات وإصابات الدماغ، وفق ما نقلته "واشنطن بوست".

بينما يؤكد مسؤول أمريكي لصحيفة "أسوشيتد برس"، أن القاعدة المستهدفة تضم قوات الهندسة والطيران والخدمات اللوجستية والأمنية الأمريكية.