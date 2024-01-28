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BBC

الأردن: الهجوم على القوات الأمريكية صباح اليوم لم يقع داخل أراضينا

07:26 م الأحد 28 يناير 2024

أرشيفية

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مصراوي
نقلت صحيفة "رويترز" البريطانية عن المتحدث باسم الحكومة الأردنية مهند مبيضين، اليوم الأحد، تأكيدات بأن الهجوم الذي استهدف عسكريين أمريكيين لم يقع على الأرض الأردنية.
وصرح مسؤول أمريكي للصحيفة الريطانية، بأن عدد الإصابات المحتملة في الهجوم على عسكريين أمريكيين بالأردن يرتفع.
سبق وأن نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مسؤولين، تصريحات يشيرون فيها إلى مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة نحو 24 في هجوم على موقع للقوات الأمريكية على حدود الأردن وسوريا.
وأوضح المسؤولون أن هذه أول مرة يقتل فيها جنود أمريكيون في هجمات على مصالح أمريكية منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي.
من جهتها أكدت القيادة الوسطى التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، مقتل ٣ جنود وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة في شمال شرق الأردن.
وأشارت البنتاجون إلى أن ما تعرضت له قواتها في الأردن تصعيد خطير.

الأردن مهاجمة القوات الأمريكية حدود سوريا

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