الحكومة بغزة: جثامين شهداء بخانيونس مُلقاة في الشوارع والاحتلال يمنع الوصول إليها

مصراوي

قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة، اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 38 مجزرة استشهد فيها 350 شخصا في خان يونس جنوبي القطاع خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وأوضح الإعلام الحكومي أن جثامين عشرات الشهداء في خان يونس مازالت ملقاة في الشوارع، مؤكدا أن جيش الاحتلال يمنع أي أحد من الوصول إليها.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إلى أن 7 آلاف جريح ومريض يحتاجون للمغادرة بشكل عاجل للعلاج بالخارج من أجل إنقاذ حياتهم.