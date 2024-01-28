إعلان

BBC

الحكومة بغزة: جثامين شهداء بخانيونس مُلقاة في الشوارع والاحتلال يمنع الوصول إليها

06:51 م الأحد 28 يناير 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة، اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 38 مجزرة استشهد فيها 350 شخصا في خان يونس جنوبي القطاع خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وأوضح الإعلام الحكومي أن جثامين عشرات الشهداء في خان يونس مازالت ملقاة في الشوارع، مؤكدا أن جيش الاحتلال يمنع أي أحد من الوصول إليها.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إلى أن 7 آلاف جريح ومريض يحتاجون للمغادرة بشكل عاجل للعلاج بالخارج من أجل إنقاذ حياتهم.

جيش الاحتلال الإسرائيلي خان يونس أشرف القدرة طوفان الأقصى غزة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الاحتلال يزعم قتل آلاف المقاومين في غزة واستسلام آخرين

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

عاجل - "وقع بالإيميل".. تفاصيل مفاوضات الأهلي مع البنك لضم أبو جبل
* المصرية للاتصالات ترفع أسعار باقات الخط الأرضي مسبقة الدفع
* القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر والكونغو