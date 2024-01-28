على وقع "انقلاب بازوم".. بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من "إيكواس"

كتب- وكالات:



أعلنت بوركينا فاسو ومالي والنيجر انسحابها الفوري من مجموعة "إيكواس" في غرب إفريقيا، على وقع خلافات داخل المجموعة الاقتصادية حول انقلاب النيجر.

وأصدر زعماء دول الساحل الثلاث، اليوم الأحد، بيانا قالوا فيه إن مغادرة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "دون تأخير" هو "قرار سيادي".

وأكدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، انسحاب الدول الثلاث من صفوفها.

كانت بوركينا فاسو ومالي انحازتا إلى جيش النيجر الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو الماضي.

وهددت هذه الدول مرارا بالانسحاب من مجموعة "إيكواس" على خلفية موقف الأخيرة من الوضع في النيجر.