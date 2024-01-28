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BBC

فيديو.. مراسل فلسطيني يترنح ويسقط أرضاً على الهواء مباشرة

04:44 م الأحد 28 يناير 2024

حرب غزة

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سقط مراسل تلفزيون فلسطين عمر الداهودي، على الهواء مباشرة فيما كانت المذيعة تسأله حول الأوضاع داخل غزة، وارتفاع الأسعار في القطاع المحاصر، قليل الموارد.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولت على مواقع التواصل المراسل الفلسطيني وهو يقف أمام الكاميرا قبل أن يترنح يميناً ويساراً لينهار على الأرض.

ويأتي مشهد سقوط الداهودي فيما تقترب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من شهرها الرابع.

وحذر متحدث منظمة الصحة العالمية، كريستيان ليندماير من الوضع الكارثي في قطاع غزة، وقال إن غالبية السكان يواجهون الجوع وسوء التغذية، وبالتالي فهم معرضون بسهولة لجميع الأمراض.

حرب غزة مراسل فلسطيني عمر الداهودي منظمة الصحة العالمية

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