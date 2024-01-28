وزيرا خارجية مصر والسعودية يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

القاهرة - (د ب أ )

أكد وزيرا خارجية مصر والسعودية سامح شكري وفيصل بن فرحان اليوم الأحد، ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ودخول المساعدات الإنسانية

ونقلت قناة "القاهرة" الإخبارية اليوم عن الوزير شكري قوله، خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم مع نظيره السعودي: "ناقشنا مستجدات الأوضاع في قطاع غزة" ، مكررا المطالبة بالوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في غزة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية.

وشدد شكري على ضرورة تيسير عمل المنسقة الأممية لدخول المساعدات إلى غزة، قائلا :"فوجئنا بقرارات بعض الدول بتعليق تمويلها لأونروا في قطاع غزة".

وأوضح أن "أونروا توفر خدمات ضرورية للفلسطينيين لا يقدمها آخرون" ، مشيرا إلى أن حرية الملاحة والتجارة حقوق ومبادئ دولية يجب الالتزام بها.

وأكد شكري ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في السودان ، مشددا على ضرورة احترام سيادة الصومال على كامل أراضيه.

بدوره ، أكد وزير الخارجية السعودي أن "ما ترتكبه إسرائيل بحق الفلسطينيين مخالفة واضحة للقانون الدولي"، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ودخول المساعدات الإنسانية.

وأشار إلى ضرورة تنفيذ تحرك دولي لحل الأزمة في قطاع غزة ، لافتا إلى مواصل العمل مع مصر لحل الأزمة الراهنة في غزة.

وأعرب الوزير بن فرحان عن التطلع لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية.