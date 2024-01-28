استطلاع: نحو 70% من الأمريكيين سيصوتون لمرشح مسلم حال ترشحه للرئاسة

(مصراوي)

كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "جالوب" البحثية، قبل الانتخابات الأمريكية واستعداد الأمريكيين للتصويت في الانتخابات المقبلة 2024، عن أن 70% من المشاركين في الاستطلاع يمكن أن يصوتوا لصالح مرشح مسلم.

وأظهر الاستطلاع، أن أكثر من 70% من المشاركين أنهم سيصوتون لمرشح رئاسي مسلم، أو مثلي الجنس.

وحسب الاستطلاع، فإن أغلبية المشاركين، أكدوا أنهم يمكن أن يصوتوا لمرشح أي كانت ديانته يهوديًا أو مسيحيًا، أو أيً كان عرقه من أصول أفريقية أو المنحدرين من دول أمريكا الجنوبية أو حتى إذا كان المرشح امرأة.

ويقول أقل من ثلث الأمريكيين المستجيبين للاستطلاع أنهم على استعداد للتصويت لمرشح يزيد عمره عن 80 عاما، أو متهم أو مدان بارتكاب جناية.

ولا يزال أقل من نصف الأميركيين يقولون إنهم سيفكرون في دعم شخص "اشتراكي" إذا تم ترشيحه من الحزب الذي ينتمون إليه.

الجدير بالذكر أن الأسئلة المتعلقة بعمر المرشح الرئاسي، تنطبق على الرئيس الأمريكي جو بايدن البالغ من العمر 81 عامًا، أما السؤال المرتبط بالمتهم بجناية، يرتبط بدونالد ترامب المرشح الأبرز حتى الآن، الذي يواجه 91 تهمة جنائية في أربع قضايا جنائية منفصلة، قد يُبَت فيها قبل الانتخابات.