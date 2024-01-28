رئيسا إيران وتركيا يتفقان على إنشاء منطقة تجارة حرة

طهران - (د ب أ)

أعلن رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية التركية في مجلس الشورى الإيراني عادل نجف زادة عن اتفاق الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان على إنشاء منطقة تجارة حرة عند نقطة الصفر الحدودية.

وقال زادة، لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، اليوم الاحد، أن رئيسي البلدين اتفقا، خلال زيارة رئيسي لتركيا، على إنشاء منطقة تجارة حرة في مدينة خوي الحدودية.

وأشار رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية التركية الى أن الاستثمارات واسعة النطاق للبلدين في منطقة التجارة الحرة لإيران وتركيا يمكن أن تؤدي الى ازدهار اقتصادي في المنطقة الحدودية وكذلك على مستوى أوسع في البلدين وبالتالي سترتفع معدلات الدوران المالي.

وأوضح نجف زادة أن مسألة صادرات الطاقة الإيرانية الى تركيا، بما في ذلك الغاز الطبيعي والبتروكيماويات، وسبل تطوير شبكة السكك الحديدية بين البلدين بهدف تطوير النقل والاتصالات التجارية، تمت مناقشتهما والاتفاق عليهما خلال زيارة رئيسي الى تركيا.

وأكد نجف زادة على أنه خلال هذه الزيارة اتفق رئيسا البلدين أيضا على دعم القضية الفلسطينية، لافتا الى ان رؤية البلدين يمكن أن تخلق كتلة قوية بين إيران وتركيا على المستوى الإقليمي.

وأضاف رئيس غرفة التجارة الإيرانية والتركية إن رؤية رئيسي بشأن خلق التضامن مع مختلف الدول على المستوى الإقليمي ستجلب الرخاء الاقتصادي وستحقق العديد من الإنجازات في هذا المجال للبلاد.

يذكر أن الرئيس الإيراني سافر إلى تركيا في 24 يناير الجاري على رأس وفد سياسي-اقتصادي رفيع المستوى بدعوة رسمية من نظيره التركي للمشاركة في الاجتماع الثامن للمجلس الأعلى للتعاون الاقتصادي الإيراني -التركي.