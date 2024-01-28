الجيش الأمريكي يدعم قواعده بالأسلحة والذخائر في شمال شرق سوريا

دمشق - (د ب أ)

أفادت مصادر سورية بأن القوات الأمريكية كثفت عمليات دعم قواعدها بريف الحسكة بشمال شرق البلاد، وأدخلت خلال الساعات الماضية عشرات الآليات المحملة بالأسلحة والذخائر والمواد اللوجستية إلى تلك القواعد.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم الأحد عن مصادر أهلية في ريف اليعربية على الحدود السورية قولها إن "رتلاً للاحتلال الأمريكي مؤلفاً من 75 آلية معظمها برادات مغلقة وحاملات ضخمة لنقل الحمولات الكبيرة دخل الأراضي السورية عبر معبر الوليد غير الشرعي قادما من قواعد الاحتلال في الأراضي العراقية".

ولفتت المصادر إلى أن "الرتل اتجه إلى قاعدة الاحتلال في مطار خراب الجير بريف اليعربية لتجميعها وتوزيعها إلى قواعد الاحتلال بريف الحسكة".

ووفق الوكالة ، "كانت قوات الاحتلال الأمريكي أدخلت في 15 من الشهر الجاري أسلحة وذخائر ومواد لوجستية إلى قواعدها بريف الحسكة".