حقيبة يد فاخرة.. أزمة تهدد الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية

كشفت "فايننشال تايمز" عن أزمة تهدد الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية، وسط اتهامات بإساءة استخدام السلطة قبل أقل من عدة أشهر من الانتخابات البرلمانية.

وذكرت "فايننشال تايمز" أن الفضيحة التي تهدد الحزب الحاكم، تعود إلى شهر ديسمبر الماضي، حيث تلقت كيم كيون هي، زوجة الرئيس الكوري الجنوبي المحافظ يون سوك يول، حقيبة كريستيان ديور تبلغ قيمتها حوالي 3 ملايين وون (2200 دولار) من القس الأمريكي الكوري تشوي. جاي يونغ.

وأثارت اللقطات التي بثت تلقي السيدة الأولى في كوريا الجنوبية الهدية الفاخرة، دعوات من مختلف الأطياف السياسية للاعتذار وإجراء تحقيق فيما إذا كان الزوجان الرئاسيان قد انتهكا قوانين مكافحة الرشوة.

وبعد إثارة الأزمة، علق المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية على الأمر قائلاً، إن كيم قبلت الهدية، التي تم إدارتها وتخزينها كملكية للحكومة.

ولكن بعد ذلك، اعترف زعيم حزب قوة الشعب الذي يتزعمه يون، وزير العدل السابق هان دونج هون، بأن الهدية يمكن أن تكون مسألة ذات اهتمام عام.