الصحة الفلسطينية: أكثر من 26 ألف شهيد جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي

غزة - ( د ب أ )

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة شهداء الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع إلى 26 ألفا و422 شهيدًا و65 ألفا و87 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، أوردته وكالة "معا" الفلسطينية للأنباء، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 165 شهيدا و 290 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت: "مازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم".