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الهلال الأحمر الفلسطيني: نفاد مخزون الأوكسجين في مستشفى جنوب غزة

12:11 م الأحد 28 يناير 2024

جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

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غزة - (د ب أ)

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، نفاد مخزون الأوكسجين الخاص بمستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس جنوب قطاع غزة، بسبب استمرار الحصار، الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على المستشفى منذ أسبوع تقريبا.

وحذرت الجمعية ، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) ، من خطورة نفاد الأوكسجين وعدم إمكانية الطواقم الطبية من إجراء العمليات الجراحية جراء ذلك.

وأكدت استمرار القصف الإسرائيلي وإطلاق النار في محيط مستشفى الأمل التابع لها في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر حذرت ، يوم الخميس الماضي ، من فقدان حياة آلاف المصابين جنوب قطاع غزة، في حال توقف عدد من المرافق الطبية الرئيسية عن العمل بسبب تدهور الرعاية الطبية الطارئة ونفاد الأدوية.

وأشارت الوكالة إلى أن 14 مستشفى من أصل 36 في غزة تعمل بشكل جزئي، بينها تسعة مستشفيات في الجنوب وستة في الشمال.

جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مخزون الأوكسجين غزة مستشفى جنوب غزة

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