حكم عليهم بالأشغال الشاقة.. معاقبة مراهقين في كوريا الشمالية (فيديو)
نشرت مجموعة بحثية كورية جنوبية، مقطع فيديو زعمت أنه يظهر الحكم على مراهقين كوريين شماليين بالأشغال الشاقة بسبب مشاهدة وتوزيع الدراما الكورية الجنوبية.
وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إنه يرجح أن يكون تم تصوير الفيديو خلال جائحة كورونا (كوفيد-19) مضيفة أنها لم تتمكن من التحقق من الفيديو بشكل مستقل.
فيديو يُظهر معاقبة مراهقين في #كوريا_الشمالية أمام الناس.. شاهد السببhttps://t.co/2ozdYwPoT9 pic.twitter.com/d0QZi01vy9— CNN بالعربية (@cnnarabic) January 28, 2024
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