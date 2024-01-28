حكم عليهم بالأشغال الشاقة.. معاقبة مراهقين في كوريا الشمالية (فيديو)

نشرت مجموعة بحثية كورية جنوبية، مقطع فيديو زعمت أنه يظهر الحكم على مراهقين كوريين شماليين بالأشغال الشاقة بسبب مشاهدة وتوزيع الدراما الكورية الجنوبية.

وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إنه يرجح أن يكون تم تصوير الفيديو خلال جائحة كورونا (كوفيد-19) مضيفة أنها لم تتمكن من التحقق من الفيديو بشكل مستقل.