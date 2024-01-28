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BBC

حكم عليهم بالأشغال الشاقة.. معاقبة مراهقين في كوريا الشمالية (فيديو)

11:53 ص الأحد 28 يناير 2024

معاقبة مراهقين في كوريا الشمالية

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نشرت مجموعة بحثية كورية جنوبية، مقطع فيديو زعمت أنه يظهر الحكم على مراهقين كوريين شماليين بالأشغال الشاقة بسبب مشاهدة وتوزيع الدراما الكورية الجنوبية.

وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إنه يرجح أن يكون تم تصوير الفيديو خلال جائحة كورونا (كوفيد-19) مضيفة أنها لم تتمكن من التحقق من الفيديو بشكل مستقل.

معاقبة مراهقين كوريا الشمالية الأشغال الشاقة

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